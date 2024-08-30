Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçı tarihi 2024-2025: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Kura çekimine 2. torbadan katılan sarı lacivertli temsilcimizin ilk maç tarihi ve rakibi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2024-2025 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçı tarihi ve rakibi hakkında detaylar…
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, lig aşamasında 4’ü deplasman 4’ü iç saha olmak üzere 8 farklı takımla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, lig aşamasını ilk 8 takım arasında tamamlaması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, 2024-2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maç tarihi…
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri; Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) oldu.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, RAKİBİ KİM?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25-26 Eylül'de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi fikstürleri, 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü belli olacak
Buna göre, Fenerbahçe'nin ilk Avrupa Ligi maçı tarihi ve rakibi 31 Ağustos Cumartesi günü netleşecek.
AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025
YENİ TURNUVA FORMATI
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Takımlar, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise Play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 25-26 Eylül tarihinde oynanacak. Final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.