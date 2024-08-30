Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçı tarihi 2024-2025: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, lig aşamasında 4’ü deplasman 4’ü iç saha olmak üzere 8 farklı takımla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, lig aşamasını ilk 8 takım arasında tamamlaması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, 2024-2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maç tarihi…