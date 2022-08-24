Fenerbahçe ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
26 yaşındaki oyuncuyu, önümüzdeki sezon İsviçre ekibi Luzern'in formasını giyecek.
Fenerbahçe'ye 2021-22 sezonunda gelen Alman futbolcu sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabildi. Geçen sezon Midtjylland'a da kiralanan 26 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 1 gol kaydetti.
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