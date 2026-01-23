Fenerbahçe ayrılık: Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'te!
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Giriş: 23.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:47
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu Bartuğ Elmaz ile güçlendirdi.
Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını TFF'ye bildirdi.
22 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 mücadelede süre almıştı.
Bartuğ Elmaz, 2024-25 sezonunda ise kiralık olarak Maribor forması giymişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ