Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ayrılık: Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'te! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ayrılık: Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'te!

        Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiraladığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe ayrılık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu Bartuğ Elmaz ile güçlendirdi.

        Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını TFF'ye bildirdi.

        22 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 mücadelede süre almıştı.

        Bartuğ Elmaz, 2024-25 sezonunda ise kiralık olarak Maribor forması giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Restoran sahibi, intikam için öldürülmüş

        Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz'ı (58) tabancayla öldürüp, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Edirne'de yakalanan D.E.A. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, olaydan bir hafta önce eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Mert Can Özşahin...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası