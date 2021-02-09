Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolTürkiye KupasıFenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye Kupası FB maçı ne zaman, saat kaçta? İlk
ABONE OL

Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye Kupası FB maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler

Fenerbahçe Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedefleyen iki takımın çeyrek final mücadelesi bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kazananın yarı finale yükseleceği zorlu maç öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye Kupası FB maçı ne zaman, saat kaçta? İlk

Fenerbahçe Başakşehir maçı için artık nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına sahne olacak zorlu randevu 9 Şubat Salı günü oynanacak. İşte büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi öncesi son bilgiler...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 9 Şubat Salı akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe : Altay, Nazım, Szalai, Serdar, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Thiam, Caner, Samatta.

Başakşehir : Volkan, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray için Yairo Moreno iddiası
FUTBOLAslan transferde durmuyor!
Manchester City'nin Lionel Messi planı belli oldu - HABERLER
FUTBOLCity'nin Messi planı
Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLKupa kozu Mesut!
UEFA maçında sahaya giren sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası
FUTBOLSüper Kupa'da sahaya atlayana hapis cezası
Galatasaray'da imza şov: Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Halil Devrişoğlu ve Gedson Fernandes...
FUTBOL"Fenerbahçe'den teklif aldım"
Mustafa Cengiz: Haziran ayında biz olmayabiliriz
FUTBOLMustafa Cengiz: Haziran ayında biz olmayabiliriz
Ayhan Şensoy yazdı: Merih Demiral, Mustafa Kapı, Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz... Futbolda beyin göçü
FUTBOL"Futbolda beyin göçü"
Giresunspor'un bileği bükülmüyor
FUTBOLGiresunspor'un bileği bükülmüyor
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu El Kabir, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
FUTBOLEl Kabir, 3 hafta yok
Denizlispor'da sportif direktör Burak Özsaraç istifa etti
FUTBOLDenizlispor'da istifa