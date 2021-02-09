Fenerbahçe Başakşehir maçı için artık nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına sahne olacak zorlu randevu 9 Şubat Salı günü oynanacak. İşte büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi öncesi son bilgiler...
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Başakşehir maçı 9 Şubat Salı akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe : Altay, Nazım, Szalai, Serdar, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Thiam, Caner, Samatta.
Başakşehir : Volkan, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli.
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