Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Geride kalan 14 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri Başakşehir karşısında kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Başakşehir maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçının tarihi ve saati...
Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, Fenerbahçe karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanma hedefinde. Sarı lacivertliler cephesinde Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla sahada olmayacak isimler arasında. Aynı zamanda, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçı muhtmel 11'leri...
FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.
ÇAĞLAR GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönüyor.
Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.
SAMET AKAYDIN SAHADA OLMAYACAK
Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla sahada olmayacak.
Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet'i korumak için RAMS Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.
BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ
Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Fred, Amrabat, Saint Maxim, Oğuz, Tadic, Dzeko