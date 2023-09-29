Fenerbahçe-Başakşehir maçı yazar yorumları

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Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru’ya karşı 13’te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18’de yine iki gol görmüştü kalesinde. Maribor 17’de çözüldü. Nordsjaelland da yarım saatte iki farklı geriye düşmüştü. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıyla başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor. Hele de rakipleri bu maçtaki Başakşehir gibi tatilden henüz dönemediyse...

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Erman Toroğlu (Fotomaç): Fenerbahçe sahaya iyi yayıldı, bütün futbolcular birbirlerine yardım ettiler, hepsi mücadele ettiler, hepsi koştular ve haklı bir galibiyet aldılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Eğer olmadıysa sarı-lacivertliler, daha fazla gaza basmadılar, bunun yüzdün oldu. Fenerbahçe sahaya iyi yayılıyor ve bütün futbolcular yere sağlam basıyorlar. Bu şunu gösteriyor; Demek ki iyi çalışıyorlar.