Fenerbahçe-Başakşehir maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında ağırladığı Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki performansını değerlendirdi.
Gürcan Bilgiç (Sabah): İlk yarı bittiğinde maçla ilgili tüm sayılarda rakibini "sıfırda" tutmayı başarmış, tabelaya da "3-0" yazdırmıştı Fenerbahçe. İsmail Kartal "acayip işler" yapıyor. Tribünlere gelenlere maçı yaşayan, taraftara saygı duyan, taktiğe ve hedefe sadık olan bir takım sundu. Böylesine bir "hükmetme" başka türlü açıklanamaz.
Başakşehir'in "yürüyecek hali" olmadığını Galatasaray maçında gördük. Çağdaş Atan 30'da oyuncu değiştirerek duruma farklılık getirmeye çalıştı. Ama ne oyunda denge bulabildi, ne de takımını maçı döndürecek kıvılcımı yakaladı. Becao – Djiku ikilisinin ördüğü duvar bir tarafa, Symanski isminde bir "piston" da vardı sahada. Attığı iki gol değil önemli olan, kontrada yakalanan defansına ciğerini patlatarak yardım etmesi.
Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe, Nordsjaelland’a karşı ne yaptıysa, Alanyaspor’a karşı ne oynadıysa onu yansıttı Kadıköy’de sahaya. Maça kuş sürüsü gibi başladı, organize bir şekilde ön alanda baskıya gitti. 20 dakikada üç golle aldı ödülünü.
Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru’ya karşı 13’te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18’de yine iki gol görmüştü kalesinde. Maribor 17’de çözüldü. Nordsjaelland da yarım saatte iki farklı geriye düşmüştü. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıyla başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor. Hele de rakipleri bu maçtaki Başakşehir gibi tatilden henüz dönemediyse...
Erman Toroğlu (Fotomaç): Fenerbahçe sahaya iyi yayıldı, bütün futbolcular birbirlerine yardım ettiler, hepsi mücadele ettiler, hepsi koştular ve haklı bir galibiyet aldılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Eğer olmadıysa sarı-lacivertliler, daha fazla gaza basmadılar, bunun yüzdün oldu. Fenerbahçe sahaya iyi yayılıyor ve bütün futbolcular yere sağlam basıyorlar. Bu şunu gösteriyor; Demek ki iyi çalışıyorlar.
Önümüzdeki haftalar, yani hem lig hem de Avrupa kupası maçları bunu daha bir şekilde gösterecektir. Bu rakipleriyle alakalı mı, yoksa kendi güçleri mi? Bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Maçın özeti bence şu; Fenerbahçe kalecisi iyi antrenman yapamadıysa bunun suçluları takım arkadaşlarıdır. Başkası değil..
Cem Dizdar (Fanatik): Sezon başından bu yana kazanarak gelen Fenerbahçe hakkında dün çıkan bazı yazılar, “İlk kez zorlu bir maça çıkacaklar” mealindeydi. Bunun nedeni de Başakşehir kadrosundaki ‘’tanınmış futbolcular’’ olmalı. Öyle ya bu ülkede ‘’İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır’’ türü maliyetli iddialar hüsnükabul görür.
Oysa Başakşehir kısa süre önce teknik adam değiştirmek zorunda kalmıştı değil mi? Maç başladı ve Fenerbahçe çullanıp 20 dakikada maçı nihayete erdirdi. Öyle ki devre 3-0 tamamlandığında Başakşehir burnunu bile çıkaramamıştı kendi sahasından!
Ercan Güven (Milliyet): Pek yakında”, “az sonra” falan demeden, sezona bir düzine zaferle Süper Lig kayasına saplanmış “Excalibur Kılıcı” gibi giren ve yerinden sökülmesi -şimdilik- imkansız görünen Fenerbahçe, Başakşehir’i ezerek “emanetteki” liderliğini geri aldı! Üstelik beklediğinden de kolaydı.
Ligde 6, resmi maçlarda 13. Galibiyetle liderlik bayrağını hiç zorlanmadan alan Fenerbahçe giderek yükseliyor. Çünkü beraber oynama ve kazanma alışkanlığı pekişiyor. Fenerbahçe takımının kalitesinden sual olmaz, bundan sonra inecek çıkacak parametre, form durumları sadece. İngiliz şair John Ruskin’in dediği gibi “Kalite asla bir tesadüf değildir. Daima akıllı bir gayretin sonucudur”. Futbolcuların kalitesi tamam da… Bu kaliteli takımı kuranların da aklını ve gayretini takdir etmek lazım.
Emre Bol (Fotomaç): İsmail Kartal rakibe göre öyle taktiksel oyunlar kuruyor ki; saygı duymamak mümkün değil. Rakibe göre diyorum ya, mesela hep yaptığı gibi yüksek presle başlamadı maça… Topu ilk yarıda rakibe verdi, Başakşehir'in güçlü yanı olan kontra atak durumunu önledi ve 20 dakikada maçı 3-0'a getirdi. Büyük teknik direktörlerin rakibe göre planları olur. İsmail hoca bu sezon resmen teknik adamlık dersi veriyor.
Szymanski her hafta inanılmaz gelişim gösteriyor. Önceden sadece toplu oyunda varken şimdilerde oyunun her yerinde… Hatta o müthiş süratini artık savunmaya yardım ederken de kullanıyor. Attığı golü kaleci Volkan Babacan'a göstere göstere attı. Öyle bir noktaya ayak içiyle vurdu ki yetişmek, uzanmak imkansız. Büyük ihtimalle gelecek sezonun çift haneli teklifler gelen ilk oyuncusu olacak.
Engin Verel (Akşam): Çağdaş Atan'la çıkış arayan Başakşehir'in Kadıköy'de Fenerbahçe'yi zorlayacağını düşünüyordum. Ama stattaki atmosferi görünce doğrusu fikrim değişti. Fenerbahçe taraftarını son yıllarda bu kadar coşkulu, bu kadar inanmış ve takımıyla duygusal bütünlük sağlamış görmemiştim. Hatırlarsanız daha önce Fenerbahçe'nin en büyük hastalığı kendi sahasında kaybettiği puanlardı.
Başakşehir karşısında daha 10 dakika olmadan maç bitmişti. Ama Fenerbahçe takımı, skoru almasına rağmen coşkusundan, heyecanından, mücadele azminden bir şey kaybetmedi. 3-0 olduktan sonra da 4'ü arayan görüntüsüyle tribünlerin 'Özlediği' Fenerbahçe mesajını veriyordu. Fenerbahçe dün gece kağıt üzerinde zor görünen bir maçı, yeşil çimlerin üzerinde kolay kazandı. Kazanırken de hedeflerine olan inancını sahaya koydu. Bence 3 puandan daha önemlisi de buydu.
İlker Yağcıoğlu (TRT Spor): Avrupa'da 7'de 7, ligde 6'da 6 gidiyor Fenerbahçe. İsmail hoca da iyimserdir, takımına inanıyordur ama bu kadarını beklediğine emin değilim. Sezonun en iyi Fenerbahçesi'ni izledik bence.
Erman Özgür (Fanatik): Süper Lig’in tartışmasız en tempolu, coşkulu, istekli, özgüvenli ve camiasıyla bütünleşmiş takımı Fenerbahçe işte bu özelliklerini ispatlarcasına maça fırtına gibi girdi. Jeneriklik Djiku golü, hücum organizasyonu dersi gibi Duarte’nin kendi kalesine attığı gol ve Szymanski’nin enfes vuruşu ile bulduğu 3. gol geldiğinde, henüz skorbord 20. dakikayı gösteriyordu. Başakşehir’in Çağdaş Atan değişiklikleri erken gelmesine rağmen ne Becao’nun agresifliği, ne İrfan Can-Tadic-Djeko-Szymanski kalitesi, ne de Ferdi-İsmail Yüksek enerjisi ile mücadele edecek hali olmadığı, daha ilk yarıdan oyun olarak da tabelada da belli olmuştu.
Bana göre oyun ve yakalanan ivmeye bakınca sezon başı eleştiriye açık gözüken İsmail Kartal seçimi artık tartışmaya kapalı. İsmail Kartal elindeki kadroyla harika iş çıkaran ve inanmış bir teknik direktör görüntüsüyle, takımı gibi çok formda diyebilirim.