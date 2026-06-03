Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2026? Fenerbahçe başkan adayları kimler?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli camiada gözler başkanlık yarışına çevrilirken, Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi, başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı seçim öncesinde kongre üyeleri oy kullanma süreciyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2026? Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi, adaylar ve yönetim kurulu listelerine ilişkin son gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de gündem tamamen başkanlık seçimine çevrildi. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, kongre üyeleri ve taraftarlar seçim takvimini yakından takip ediyor. Başkan adaylarının projeleri kadar yönetim kurulu listelerinde yer alan isimler de camiada büyük ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Seçim kapsamında kongre üyeleri sandık başına giderek sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını belirleyecek. Başkanlık yarışının özellikle ikinci gün yapılacak oylamayla sonuçlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe’de seçim sürecinde öne çıkan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu. Daha önce adaylık ihtimali konuşulan bazı isimlerin yarıştan çekilmesi sonrası gözler iki güçlü adayın projelerine çevrildi.
Bir dönem Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıklayarak camiada büyük ses getirdi. Hakan Safi ise yeni yönetim anlayışı ve projeleriyle dikkat çekiyor.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ