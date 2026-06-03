Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de gündem tamamen başkanlık seçimine çevrildi. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, kongre üyeleri ve taraftarlar seçim takvimini yakından takip ediyor. Başkan adaylarının projeleri kadar yönetim kurulu listelerinde yer alan isimler de camiada büyük ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte detaylar...