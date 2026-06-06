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        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe başkanlık seçimi son durum: FB başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, adaylar kimler? Fenerbahçe başkan kim oldu?

        Fenerbahçe başkanlık seçimi son durum: Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı?

        Fenerbahçe'de gözler başkanlık yarışına çevrildi. Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kapsamında üyeler sandık başına giderken, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışacağı kritik seçim için araştırmalar sürüyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları hakkında merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek kongrede üyeler oy kullanmaya hazırlanırken, seçim tarihi, saat bilgisi ve adaylara ilişkin detaylar taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkanlık için yarışacağı olağanüstü genel kurulda, camianın geleceğini şekillendirecek karar sandıktan çıkacak. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi son durum...

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        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yapmış olduğu açıklamada, "6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum." ifadelerine yer verdi. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek.

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        AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

        Başkan: Aziz Yıldırım

        Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

        Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

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        "KONGREDE 2 SANTRFORU AÇIKLAYACAĞIM"

        F.Bahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Biliyorsunuz oyuncu takviyesi; muhakkak iki santrfor alacağız. Bu isimleri yarın kongrede açıklayacağım. İyi bir takım kuracağız. Samandıra Tesisleri’ni iyi bir ele alacağız. Orada Fenerbahçe’nin eski ruhunu yaşatacağız. Statta hep beraber tribünlerde eskiden olduğu gibi coşkuyla takımımız destekleyeceğiz. Camia olarak sarmalayacağız hep beraber başarıya ulaşacağız. İki forvet ile anlaştık. 3. forvet de Cherif. Çünkü genç 23 yaş altı kuralına uyduğu için ondan faydalanacağız." dedi.

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        HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

        Başkan: Hakan Safi

        Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

        Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

        HAKAN SAFİ 3 TRANSFERİ AÇIKLADI

        F.Bahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Safi, "2 isim açıkladık. Spekülasyon yapanlara inanmayın. Hiçbir sorun yok, inanabilirsiniz. Yıldızları getireceğim dedim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bugün sizlere bir müjde daha veriyorum. Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; 15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiş ve kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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