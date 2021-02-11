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Fenerbahçe Beko: 81 - TOFAŞ: 84 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 84-81 yendi. Bursa temsilcisi, ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise 6. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko: 81 - TOFAŞ: 84 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken TOFAŞ, 4. dakikayı 6-5 önde geçti. Arka arkaya yapılan top kayıplarına rağmen pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, 8. dakikayı 14-13 üstün bitirdi. Son hücumda top kaybı yapan sarı-lacivertli ekip karşısında hızlı hücumda son saniyede isabet bulan Bursa temsilcisi, birinci periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlardan sayılar bulan TOFAŞ, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Pierre ile arka arkaya basketler kaydeden ev sahibi ekip, aynı dakika içerisinde eşitliği yakaladı: 32-32. Başa baş geçen mücadelede takımlar, çeyreğin son 1 dakikasına 37-37 beraberlikle girdi. De Colo ve Pierre ile son bölümde skor üreten Fenerbahçe Beko, devreyi 41-39 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe savunmada iyi başlayan Fenerbahçe Beko, top kayıpları yapan TOFAŞ karşısında 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı. Hücumda ritmini kaybeden sarı-lacivertliler karşısında 6-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 51-45. TOFAŞ, Vesely'nin kısa süreli sakatlık yaşamasıyla savunmada zorlanan Fenerbahçe Beko önünde 29. dakikada farkı 2 sayıya (54-52) kadar indirdi. Periyodun son anlarında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler kaydederek toparlanan ev sahibi takım, final periyoduna 9 sayılık (63-54) avantajla gitti.

Son çeyreğe TOFAŞ etkili başladı. Özellikle Christon'ın üst üste bulduğu basketlerle oyunda yeniden dengeyi sağlayan Bursa temsilcisi, 34. dakikada beraberliği yakaladı: 65-65. Hızlı hücumlarla etkili olmaya devam eden TOFAŞ, 35. dakikayı 70-66 üstün tamamladı. Savunma sertliğini yakalamakta güçlük çeken Fenerbahçe Beko önünde hücumda ritmini koruyan konuk ekip, son 2 dakikaya 80-74 önde girdi. TOFAŞ, son bölümde faul problemi yaşadı. De Colo'nun devreye girmesiyle üst üste basketler bulan sarı-lacivertliler, bitime 45 saniye kala öne geçti: 81-80. Önce Muhsin Yaşar'la serbest atış çizgisinde 2'de 2 yapan konuk ekip, daha sonra hızlı hücumda Purcell ile skor üretti ve son 13 saniyeye 84-81 üstün girdi. Fenerbahçe Beko, son hücumdan De Colo ile yararlanamadı ve TOFAŞ karşılaşmayı 84-81 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 9, Barthel 8, Ali Muhammed, Kenan Sipahi 1

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 4, Phillip 11, Berkan Durmaz 10, Simmons 7, White 6, Purcell 20, Christon 13, Alihan Demir 11, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 19-20

Devre: 41-39

3. Periyot: 63-54

Beş faulle çıkan: 36.15 Simmons (TOFAŞ)

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