Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 82 - Valencia Basket: 79 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 82 - Valencia Basket: 79 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 22. haftasında konuk ettiği Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 22:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21. maçta 14. galibiyetini aldı. Valencia ise 8. yenilgisini yaşadı.

        Valencia Basket'in dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu, Fenerbahçe Beko'nun ise pota altını etkili kullandığı ilk 6 dakika 18-18 berabere geçildi. Üst üste hatalar yapan İspanya ekibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada skoru 28-18'e getirdi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-20 önde bitirdi.

        İkinci çeyreğe Valencia Basket etkili başladı. Periyodun başında 10 sayı kaydeden ve Fenerbahçe'nin sadece 2 sayı atmasına izin veren konuk takım, 13. dakikada skorda dengeyi sağladı: 30-30. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü yeniden eline geçiren ve farkı 13 sayıya kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 45-34 üstün gitti.

        Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği 4 basketle oyuna ağırlığını koyan Valencia, 28. dakikada farkı 4'e indirdi: 60-56. Bulduğu kritik sayılarla çabuk toparlanan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 66-58 önde girdi.

        Dengeli geçen dördüncü ve son çeyrekte Valencia Basket, Montero'un skorer oyunuyla bitime 21 saniye kala farkı 3'e indirdi: 80-77. Kalan sürede hata yapmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-79 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 15 Ocak 2026 (Anadolu Efes Baskonia'yı Konuk Ediyor)

        Fenerbahçe kupada ilk kez kazandı. Fenerbahçe 2026'da kalesini gole kapattı. Anadolu Efes Baskonia'yı konuk ediyor. Anadolu Efes'te hedef mutlak galibiyet. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu