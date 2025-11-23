Habertürk
        Fenerbahçe Beko: 92 - Bursaspor Basketbol: 84 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 92 - Bursaspor Basketbol: 84 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu hafta maçında Bursaspor Basketbol'u konuk ettiği maçtan 92-84 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 23:43 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:43
        Fenerbahçe Beko evinde hata yapmadı!
        Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-84 yendi.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyot 23-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta oyundan kopmayan konuk ekip özellikle Malik Parsons ve Brandon Childress’ın skorer oyunlarıyla ilk yarıyı 45-41 önde tamamladı.

        3’üncü periyoda etkili başlayan ev sahibi takım çekişmeli geçen periyodu 67-64 önde tamamladı. Son periyodun ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, maçtan da 92-84 galip ayrıldı.

        Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Bursaspor Basketbol’dan Brandon Childress oldu.

        SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

        HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

        FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 10, Tarık Biberovic 13, Zagars 1, Hall 5, Bacot 3, Onuralp Bitim 18, Birch 5, Melih Mahmutoğlu 11, Metecan Birsen 6, Boston Jr 2., Baldwin 18, Emre Ekşioğlu

        BURSASPOR BASKETBOL: Parsons 18, Childress 22, Nnoko 4, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, King 10, DeLaurier 2, Yesukan Onar 2, Berk Can Akın 3, Crawford 16

        1’İNCİ PERİYOT: 23-21

        DEVRE: 41-45

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 92-84

