        Fenerbahçe Beko: 93 - Glint Manisa Basket: 79 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 93 - Glint Manisa Basket: 79 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Glint Manisa Basket'i ağırladı. Sarı-lacivertliler müsabakadan 93-79'luk galibiyetle ayrıldı.

        Giriş: 27.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:06
        F.Bahçe Beko sahasında kazandı!
        Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Glint Manisa Basket’i 93-79 mağlup etti.

        SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

        FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 9, Birch 6,Tarık Biberovic 17, Hall 5, Melih Mahmutoğlu 7,

        Boston Jr. 20, Metecan Birsen 12, Bacot 8, Zagars, Emre Ekşioğlu 3

        GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Stevenson 7, Smith 6, Zemaitis 8, Pereira

        14, Martin 1, Karahan Efeoğlu, Altan Çamoğlu 4

        1’İNCİ PERİYOT: 26-20

        DEVRE: 43-38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

