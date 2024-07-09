Fenerbahçe Beko, Amine Noua ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Amine Noua'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amine Noua ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Amine Noua’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Yeni sezon yapılanmasına devam eden Fenerbahçe Beko; Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler; Nick Calathes, Johnathan Motley, Nate Sestina, Tyler Dorsey, Şehmus Hazer ve Georgios Papagiannis ile de yollarını ayırmıştı.