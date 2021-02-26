Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'deki iki temsilcimizin karşı karşıya geleceği zorlu randevuya ev sahibi Fenerbahçe Beko üst üste 10 galibiyetle, konuk Anadolu Efes ise son 8 maçında aldığı 7 galibiyetle geliyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta?
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bugün saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI YAYIN
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