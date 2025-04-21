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        Fenerbahçe Beko avantaj arıyor

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:27
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        Fenerbahçe Beko avantaj arıyor!
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        THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'u ağırlayacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

        Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

        Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başardı.

        İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

        Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis ligde normal sezonun en iyi 5'ine, başantrenör Sarunas Jasikevicius da yılın koçu seçildi.

        Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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