"BAZEN SİHİRBAZMIŞIZ GİBİ KONUŞUYORSUNUZ"

Hayes-Davis'in veriminin artmasıyla ilgili soruyu da Itoudis, "Bazen sihirbazmışız gibi konuşuyorsunuz. Sanki her şey büyülü oluyormuş gibi. Tabii ki her şey oyuncuların karakterine göre belirleniyor. En iyi kimyayı oluşturmak bizim işimiz. Bu 12 MVP getirmek değil tabii. Oynamak isteyen, baskıyı kaldırabilecek oyuncular. Heyes çok sağlıklı, hem zihnen hem bedenen ve işini çok seven birisi." yanıtını verdi.

Barcelona başantrenörünün, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili ithamları (antrenör kaydı) sorulan başarılı antrenör, şunları dile getirdi:

"Öncelikle Başantrenörler Kurulu'muz olduğu için çok mutluyum. Çok iyi koçlarla iyi ilişkilerimiz var, çok ciddi bir iş. Ben başkanım, ciddiye almamız gerekiyor. Henüz konuşmadık bunu. Analiz edeceğiz, hepimiz yetişkiniz. Bu duyguların sporu. Tam ne oldu bilmiyorum. Görüşüp bilgi alacağım ve analiz edeceğiz bunu. Ben de bir antrenör olarak her zaman iyi olmaya çalışıyorum. Hem Jasikevicius hem Ergin Ataman tecrübeli hocalar, basketbolu seviyorlar, destek veriyorlar. Bu işin içinde duygu var. Mutlaka çözüm bulunacaktır bu işe. Bunun başka anlamla taşınmasını istemiyoruz."

Basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Dejan Radonjic ise, çok kötü savunma yapıp berbat oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe harika oynadı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." dedi.