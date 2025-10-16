Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in beşinci maçında Bayern Münih'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı canlı yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'e Paris Basketbol'u mağlup ederek lige galibiyet ile başlayan Fenerbahçe, sonrasındaki 3 karşılaşmadan da parkeden mağlup ayrıldı. EuroLeague'e istediği gibi başlayamayan son şampiyon, taraftarı önünde Bayern Münih engelini geçip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe bugün saat 20:45'de oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.