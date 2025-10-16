Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'e Paris Basketbol'u mağlup ederek lige galibiyet ile başlayan Fenerbahçe, sonrasındaki 3 karşılaşmadan da parkeden mağlup ayrıldı. EuroLeague'e istediği gibi başlayamayan son şampiyon, taraftarı önünde Bayern Münih engelini geçip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...