Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in beşinci maçında Bayern Münih'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı canlı yayınlanacağı kanal...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 16.10.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'e Paris Basketbol'u mağlup ederek lige galibiyet ile başlayan Fenerbahçe, sonrasındaki 3 karşılaşmadan da parkeden mağlup ayrıldı. EuroLeague'e istediği gibi başlayamayan son şampiyon, taraftarı önünde Bayern Münih engelini geçip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko – Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe bugün saat 20:45'de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 14 galibiyet elde etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!