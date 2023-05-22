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Fenerbahçe Beko Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sona gelindi. 30 haftalık normal sezon heyecanı bugün oynanacak Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının ardından sona erecek ve play-off maçları başlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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  • Fenerbahçe Beko Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    THY Euro League’de çeyrek finalde elenen Fenerbahçe Beko, gözünü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne dikti. Normal sezonda 52 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 46 puanda ligde 5. sırada yer alan Frutti Extra Bursaspor’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek. Play-off oynayacak 8 takımın kesinleşmesiyle eşleşmeler belli oldu. İşte merakla Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmaya dair bilgiler…
  • Fenerbahçe Beko Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı 22 Mayıs Pazartesi (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.
  • Fenerbahçe Beko Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO BURSASPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı beIN SPORTS 5 tarafından canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beko Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO KADROSU

    Carsen Edwards, Devin Booker, Dyshawn Pierre, Ekrem Sancaklı, İsmet Akpınar, Johnathan Motley, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Nigel Hayes, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic,Tonye Frank Jekiri,

     
  • Fenerbahçe Beko Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FRUTTI EXTRA BURSASPOR KADROSU

    Ömer Utku Al, Zach Auguste, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Tarık Sezgün, Sindarius Thornwell, Onuralp Bitim, Mithat Can Özalp, Mehmet Atalan, Enes Berkay Taşkıran, Derek Needham, Dave Dudzinski, Berk Can Akın, Anthony Clemmons, Ahmet Düverioğlu

     

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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