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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe iki transfer - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe iki transfer

        Yeni sezon öncesi kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Ertuğrul Erdoğan ve İspanyol antrenör David Garcia Cabrera'nın teknik ekibe katıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:17
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        Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye!
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        Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken Ertuğrul Erdoğan ile İspanyol antrenör David Garcia Cabrera'nın teknik ekibe katıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ertuğrul Erdoğan ve David Garcia’ya Fenerbahçe Beko’ya 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte zaferlerle dolu sezonlar yaşamalarını temenni ediyoruz." denildi.

        2000-2013 yılları arasında Fenerbahçe basketbolunun farklı kademelerinde çalışan Erdoğan, 2010 yılında dönemin başantrenörü Bogdan Tanjevic'in rahatsızlığı nedeniyle sezonu başantrenör olarak tamamlamış ve sarı-lacivertlilerin final serisinde Anadolu Efes’i geçerek şampiyonluğa ulaşmasında pay sahibi olmuştu.

        Erdoğan, son 2 sezonunu Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ile Rus ekibi Runa BC'da başantrenör olarak geçirmişti.

        Uzun yıllar Barcelona'da görev yapan David Garcia Cabrera ise sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile daha önce birlikte çalışmıştı. İspanyol antrenör, son olarak Baskonia’nın teknik ekibinde yer alıyordu.

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