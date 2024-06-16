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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenörler Trifunovic ve Erdem Bilmen'le yollar ayrıldı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenörler Trifunovic ve Erdem Bilmen'le yollar ayrıldı

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.06.2024 - 21:39
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        Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Yardımcı Antrenörleri Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz." denildi.

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