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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:33
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı için çok flaş bir isim gündeme geldi.

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        Yunan basınından Totalbasket'te yer alan haberde, Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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        Sarı-Lacivertliler, bu yaz sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

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        Boston Celtics'ten 2018 yılında Anadolu Efes'in yolunu tutan 31 yaşındaki basketbolcu, Efes'in şimdiden en önemli arasında yerini alıyor.

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