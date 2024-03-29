Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olduğu iddia edildi.
Giriş: 29.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:33
1
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı için çok flaş bir isim gündeme geldi.
2
Yunan basınından Totalbasket'te yer alan haberde, Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
3
Sarı-Lacivertliler, bu yaz sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.