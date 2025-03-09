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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkimspor'u devirdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkimspor'u devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 88-75 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:32
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        Fenerbahçe Beko, İzmir deplasmanında kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaştı.

        ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 88-75 kazandı.

        Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte 20. maçındaki 19. galibiyetini aldı.

        Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti. Sarı Lacivertlilerin bu sezon kaybettiği tek takım ise, bugün karşılaştıkları Aliağa Petkim'di (5. hafta).

        İzmir temsilcisi ise sahadan 12. kez mağlup ayrıldı.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Burak Yılmaz

        Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 26, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge, Salinas 16, Dotson 9, Williams 6, Troy Selim Şav 3, Yavuz Gültekin 4, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir

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        Fenerbahçe Beko: McCollum 9, Sertaç Şanlı 6, Hayes-Davis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 16, Metecan Birsen, Baldwin 8, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 12, Birch 2, Mert Emre Ekşioğlu

        1. Periyot: 15-24

        Devre: 33-49

        3. Periyot: 53-60

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