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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı devirdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı deplasmanda 95-81 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 22:29 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:09
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        Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı devirdi!
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        Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunda 15’inci haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe Beko’yu konuk ettiği derbi maçta kazanan taraf 81-95’lik skorla Fenerbahçe oldu.

        Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi. 2’nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı. ikinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3’üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric’le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

        Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.

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