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        Fenerbahçe Beko Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta forma giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:19
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        Fenerbahçe'ye Yunan pivot!
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

        Sarı-lacivertli ekip, son olarak Panathinaikos forması giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

        26 yaşındaki basketbolcu, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague´de 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 11.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.

        Papagiannis, Fenerbahçe Beko'nun Yam Madar, Sertaç Şanlı ve Nate Sestina'nın ardından yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu.

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