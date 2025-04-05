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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko ligde doludizgin: Üst üste 19. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko ligde doludizgin: Üst üste 19. galibiyet!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 19. galibiyetini almış oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:33
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        Fenerbahçe Beko'dan üst üste 19. galibiyet!
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        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Türk Telekom’u 94-85 yendi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 19-20 skorla 1 sayı geride tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci periyodun ardından Türk Telekom devreye 10 sayı farkla 46-36 önde gitti. İkinci yarıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 10 sayılık farkı kapatmasının ardından son periyoda 6 sayı önde girdi.

        3’üncü periyotta Fenerbahçe attığı üçlükler ve hızlı hücumla rakibi ile arasında olan 10 sayıyı eritti. 68-62 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 94-85’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Nigel Hayes oldu.

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        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 19. galibiyetini almış oldu.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

        Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 10, Colson 3, Birch 2, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Melli 8, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberovic 7

        Türk Telekom: İsmet Akpınar 10, Alexander 20, Brown 14, Rodas 6, Bess, Berkan Durmaz 3, Emre Melih Tunca 18, Bruhnke, Hanlan 3, Smith 11

        1. Periyot: 19-20

        Devre: 36-46

        3. Periyot: 68-62

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