Fenerbahçe Beko ligde doludizgin: Üst üste 19. galibiyet!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 19. galibiyetini almış oldu.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Türk Telekom’u 94-85 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 19-20 skorla 1 sayı geride tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci periyodun ardından Türk Telekom devreye 10 sayı farkla 46-36 önde gitti. İkinci yarıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 10 sayılık farkı kapatmasının ardından son periyoda 6 sayı önde girdi.
3’üncü periyotta Fenerbahçe attığı üçlükler ve hızlı hücumla rakibi ile arasında olan 10 sayıyı eritti. 68-62 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 94-85’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Nigel Hayes oldu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 19. galibiyetini almış oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 10, Colson 3, Birch 2, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Melli 8, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberovic 7
Türk Telekom: İsmet Akpınar 10, Alexander 20, Brown 14, Rodas 6, Bess, Berkan Durmaz 3, Emre Melih Tunca 18, Bruhnke, Hanlan 3, Smith 11
1. Periyot: 19-20
Devre: 36-46
3. Periyot: 68-62