Fenerbahçe Beko ligde doludizgin: Üst üste 19. galibiyet!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Türk Telekom’u 94-85 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 19-20 skorla 1 sayı geride tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci periyodun ardından Türk Telekom devreye 10 sayı farkla 46-36 önde gitti. İkinci yarıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 10 sayılık farkı kapatmasının ardından son periyoda 6 sayı önde girdi.

3’üncü periyotta Fenerbahçe attığı üçlükler ve hızlı hücumla rakibi ile arasında olan 10 sayıyı eritti. 68-62 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 94-85’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Nigel Hayes oldu.

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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 19. galibiyetini almış oldu.