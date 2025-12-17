Fenerbahçe Beko, Milano deplasmanında!
EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Allianz Cloud'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 7. sırada yer alıyor.
Geride kalan 16 haftada 9 galibiyet ve 7 yenilgi alan İtalyan ekibi ise 10. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.