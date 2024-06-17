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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Nick Calathes'le yollarını ayırdı: Yunan basketbolcu Monaco yolunda - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Nick Calathes'le yollarını ayırdı: Yunan basketbolcu Monaco yolunda

        Fenerbahçe Beko, Nick Calathes'le yollarını ayırdı. Yunan basketbolcunun Monaco ile anlaşması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:38
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        Nick Calathes, Monaco yolunda
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        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollar ayrıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.

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