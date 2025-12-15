Fenerbahçe Beko'nun rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos!
EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında 16 Aralık Salı akşamı (yarın) Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında 16 Aralık Salı akşamı (yarın) Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.