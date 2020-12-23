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HaberlerBasketbolEuroLeagueFenerbahçe Beko Olympiakos maçı şifresiz CANLI İZLE - FB basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayın
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Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı şifresiz CANLI İZLE - FB basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında galibiyet serisine başlayıp yukarılara tırmanmak istiyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı şifresiz CANLI İZLE - FB basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayın

Euroleague'de 16. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Olympiakos maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 16. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Olympiakos mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA, ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligde 15 maçta 5 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 17. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 13 maçta 3 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 15. haftada evinde Zalgris Kaunas'a konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 99-62 mağlup oldu.

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