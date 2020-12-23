Euroleague'de 16. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Olympiakos maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...
FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Euroleague'de 16. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Olympiakos mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...
FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN
KANARYA, ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligde 15 maçta 5 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 17. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 13 maçta 3 galibiyet elde edebildi.
Son olarak 15. haftada evinde Zalgris Kaunas'a konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 99-62 mağlup oldu.
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