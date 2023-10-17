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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Panathinaikos maçı biletleri ne kadar ve kaç TL? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk çift maç haftasında oynanacak zorlu mücadelede sarı lacivertliler, 2. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:10
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        THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u konuk ediyor. İşte, gözlerin çevrildiği mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin yeni sezon kadrosu hakkında detaylar!

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        FENERBAHÇE BEKO PANATHINAKOS MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı bu akşam saat 20:15'de başlayacak.

        Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO PANATHINAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
        Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
        Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
        Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
        Localar: ₺1500
        346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
        Kategori 1: ₺1000
        Sky Lounge: ₺750
        Kategori 2: ₺850
        Kategori 3: ₺750
        Kategori 4: ₺600
        Kategori 5: ₺400
        Kategori 6: ₺300
        Kat 7 – 200 TL
        Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL
        Öğrenci tribünü (üst kat) - 100 TL

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        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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