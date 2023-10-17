Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk çift maç haftasında oynanacak zorlu mücadelede sarı lacivertliler, 2. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ile ilgili bilgiler...
THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u konuk ediyor. İşte, gözlerin çevrildiği mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin yeni sezon kadrosu hakkında detaylar!
FENERBAHÇE BEKO PANATHINAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı bu akşam saat 20:15'de başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO PANATHINAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
Localar: ₺1500
346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
Kategori 1: ₺1000
Sky Lounge: ₺750
Kategori 2: ₺850
Kategori 3: ₺750
Kategori 4: ₺600
Kategori 5: ₺400
Kategori 6: ₺300
Kat 7 – 200 TL
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL
Öğrenci tribünü (üst kat) - 100 TL
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard