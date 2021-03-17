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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçına odaklandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın sahalarında karşılaşacakları Litvanya temsilcisi Zalgiris'in sert bir rakip olduğunu ve çok önemli bir maç oynayacaklarını belirtti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçına odaklandı

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Zalgiris, THY Avrupa Ligi'ndeki en sert takımlardan biri. Birlikte oynama alışkanlığına sahip, grup halinde hareket edebilen 12 oyuncuları var. Maç içinde birlikte kalıyorlar ve ortak hareket ediyorlar. Zalgiris'e baktığınızda geleneksel Litvanya basketbolunu ve o ekolü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok iyi yabancı oyunculara da sahipler. Özellikle Joffrey Lauvergne çok iyi bir sezon geçiriyor. Zalgiris sezon boyunca çok iyi basketbol oynadı ve koç Martin Schiller'in bu takımla başarabildiklerinden ötürü çok mutluyum. Bu oyuncu kadrosuyla birlikte harika bir iş çıkardı. Evimizde oynuyoruz ve bu karşılaşmayı kazanarak iç sahayı korumamız gerekiyor. Sezonun sonu yaklaşıyor ve her maçın çok önemli olduğunu anlayabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de çok önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, "Önümüzde çok zorlu ve önemli bir karşılaşma var. THY Avrupa Ligi'ndeki son maçımızdan sonra ayağa kalkmalı ve çok daha iyi bir performans göstermeliyiz. Parkeye adım attığımız ilk andan itibaren enerjimizin tamamını sahaya yansıtabilmeliyiz. Galibiyet için son ana dek mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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