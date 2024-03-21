Fenerbahçe Beko, yoluna doludizgin devam ediyor

KALAN 4 MAÇTA HEDEF 4 GALİBİYET

EuroLeague'de bu sezon devreye giren sistemde ilk 6 takım direkt olarak play-off'a katılma hakkı kazanacak. 7 ile 10'uncu sıradaki 4 takım ise play-off etabına kalmak için play-in turnuvasında karşı karşıya gelecek. Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayacak takımların ev sahibi avantajını ele geçireceği play-off'ta sarı-lacivertliler, bu avantaja sahip olmak istiyor. 19 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunan 3 takımdan Panathinaikos 3'üncü, Fenerbahçe Beko 4'üncü, As Monaco ise 5'inci sırada yer alıyor. Kalan 4 maçının 2 tanesini deplasmanda 2 tanesini ise iç sahada oynayacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmaları kazanıp ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Kalan 4 maçını kazanması durumunda sarı-lacivertli ekibin sezonu ilk 2 sırada tamamlama ihtimali dahi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kalan 4 maçı şu şekilde;