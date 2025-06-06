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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko’dan Sertaç Şanlı açıklaması! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko’dan Sertaç Şanlı açıklaması!

        Fenerbahçe Beko dün oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında sakatlanan Sertaç Şanlı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:05
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        F.Bahçe Beko'dan Sertaç Şanlı açıklaması!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı'nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

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