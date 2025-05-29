Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague zaferi Yıldız Holding’de kutlandı

Murat Ülker’in basketbol yatırımları 1993 yılında Ülkerspor ile başlamış, 2006-2015 yılları arasında Fenerbahçe Ülker iş birliğiyle devam etmişti. Bu süreçte Ülkerspor 4 Türkiye Ligi, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası kazanırken, Fenerbahçe Ülker ise 3 Türkiye Ligi, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

2012’de açılan Ülker Sports Arena’nın ardından Fenerbahçe Ülker, 2015’te ilk kez EuroLeague Final Four’a yükselmiş, 2016’da final oynamış ve 2017’de EuroLeague şampiyonluğunu kazanmıştı. Ülker Metro, 2017 yılındaki şampiyonlukta takımın ana sponsoruydu.