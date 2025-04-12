Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarihi açıkladı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi...
Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi TFF tarafından açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.