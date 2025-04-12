Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...