Süper Lig'de 26. haftanın en dikkat çeken maçında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi futbolseverler; Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili tüm bilgiler...