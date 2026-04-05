        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yayın bilgisi

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi öncesinde, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle bilgisi...

        Giriş: 05.04.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 363 maçta; Fenerbahçe 136 galibiyet alırken, Beşiktaş ise 130 kez galip geldi. 97 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe Beşiktaş maçının yayıncı kuruluşu ve derbinin muhtemel 11'leri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak derbi mücadelesi beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

        Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.

        364. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçla 364. kez birbirlerine rakip olacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi.

        İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

        11'LER BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

