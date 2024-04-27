Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'İn 34. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. 100 ülkede canlı olarak ekranlara gelecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tarihi ve saatini haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı geri sayım başladı. Süper Lig'İn 34. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesinde iki takımda eksiklikler dikkat çekerken, Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Süper Lig’in 34. haftasında, Beşiktaş’ı konuk ediyor.
Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LİG MAÇLARI
İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.
Taraflar, Ülker Stadı'nda 42 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 11 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere tamamlandı.
Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 61 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 56 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Beşiktaş: Mert, Onur, Worrall, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka, Semih