Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'da! - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'da!

        Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, çeşitli sebeplerden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon PFDK'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 18 Ocak 2026 (Para Politikası Kurulu'nun Faiz Kararı Ne Olacak?)

        Rakka Kent Merkezi YPG'den kurtarıldı. Suriye adım adım terörden temizleniyor. Bahçeli: SDG ve türev yapıları tamamen feshedilmelidir. Kabine Beştepe'de toplanacak. Kabine gündeminde hangi konular var? TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var? 16 yaşındaki Atlas sokakta öldürüldü: Sokak cinayetleri n...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu