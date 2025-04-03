Fenerbahçe, bu sezon derbi kazanamıyor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.