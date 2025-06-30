Fenerbahçe, Burutay Subaşı'nı açıkladı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Burutay Subaşı'nı transfer ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Burutay Subaşı'nı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Burutay Subaşı'na 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
SGK Ankara ile 2005-2006'da profesyonel kariyerine başlayan 34 yaşındaki voleybolcu, daha sonra Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.
Burutay Subaşı, 2022-2023'te Türkiye Kupası'nda 'En iyi servis atan oyuncu' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerini alırken, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise Türkiye Süper Kupası'nın MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilmişti.