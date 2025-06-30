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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe, Burutay Subaşı'nı açıkladı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe, Burutay Subaşı'nı açıkladı

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Burutay Subaşı'nı transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:33
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        Fenerbahçe, Burutay Subaşı'nı açıkladı!
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        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Burutay Subaşı'nı renklerine bağladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Burutay Subaşı'na 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

        SGK Ankara ile 2005-2006'da profesyonel kariyerine başlayan 34 yaşındaki voleybolcu, daha sonra Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.

        Burutay Subaşı, 2022-2023'te Türkiye Kupası'nda 'En iyi servis atan oyuncu' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerini alırken, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise Türkiye Süper Kupası'nın MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilmişti.

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