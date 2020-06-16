Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic arasındaki görüşme sona erdi. Yapılan zirvede taraflar birbirlerine şartları iletirken henüz bir anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı canlı yayında Obradovic'le ilgili açıklama yapmıştı. Başkan Koç, "Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır" demişti.