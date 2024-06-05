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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kesinleşen yönetim kurulu listeleri açıklandı - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kesinleşen yönetim kurulu listeleri açıklandı

        Fenerbahçe Kulübü, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:51
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        Koç ve Yıldırım'ın listeleri kesinleşti
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        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, başkan adaylarından Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listelerinde yer alacak isimler belli oldu.

        Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.

        Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde ise Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.

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