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Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe'de sözleşmesi 4 yıl uzatılan Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bugün hem Fenerbahçe için hem de şahsım adına çok özel bir imza törenimiz var. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Altay’ın hem Fenerbahçe’de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok" dedi

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  • Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

    Fenerbahçe'de sözleşmesi 4 yıl uzatılan kaptan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki de yer aldı.
  • Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

    İmza töreninde konuşan Ali Koç, "20 Mart Pazartesi sabahı Şükrü Saracoğlu Stadı’ndan sevgiler saygılar. Herkese iyi haftalar dilerim. Bugün hem Fenerbahçe için hem de şahsım adına çok özel bir imza törenimiz var. Özellikle katılmak istedim çünkü Kaptanımızla 4 yıl daha mukavelemizi uzattık. Hem camiamıza, hem Altay’a, hem Türk futboluna, Altay’ın ailesine, sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Önümüzdeki 4 sene içinde neler olur, artık zaman gösterecek. Bildiğim bir şey var ki Altay’ın; hem Fenerbahçe’de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Altay kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Allah hem senin hem de camiamızın her daim yolunu açık etsin." dedi.
  • Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

    İmzanın ardından konuşan Altay Bayındır ise şu ifadeleri kullandı: 
  • Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

    "Çok duygu yüklü bir an. 2019’da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz."
  • Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi
  • Fenerbahçe'de Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

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