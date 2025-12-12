Fenerbahçe'de Anderson Talisca: Takım olarak çok iyiydik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK"

Çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik. Saha zemini bize yardım etmedi ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Her maç önemli. Her maç zor. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bu şekilde devam edeceğiz.