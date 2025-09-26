Habertürk
        Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 16:32 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:32
        F.Bahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı!
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların arından bireysel programlarla sona erdi.

        Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

