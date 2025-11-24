Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:00
        Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı!
        Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe akşamı Macar ekibi Ferencvaros ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

