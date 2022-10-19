Jorge Jesus'un ligde vazgeçemediği diğer bir oyuncu ise Enner Valencia oldu. Dokuz maçın yedisine ilk 11'de çıkan Ekvadorlu futbolcu, Jesus'un güveninin boşa olmadığını kanıtladı. 32 yaşındaki golcü sekiz maçta 10 gol kaydetti ve 3 golün de hazırlayıcısı oldu.