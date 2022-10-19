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Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zorlu Ankaragücü virajını da kayıpsız dönerken yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de aynı anda mücadele eden sarı-lacivertlilerin hem takım hem de bireysel performansı dikkat çekerken bu başarıdaki en büyük pay ise tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'a ait...

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  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 5, resmi karşılaşmalarda ise 9 maça çıkardı. Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve bu sürede kaybetmeyen Fenerbahçe, puanını da 20'ye çıkarttı ve averajla 2. sıraya yükseldi.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    9 RESMİ MAÇINI KAYBETMEDİ

    Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    JORGE JESUS'IN SIRRI

    Fenerbahçe'nin takım olarak gösterdiği performans alkış alırken sarı-lacivertlilerde futbolcuların bireysel performansı da beğeni topladı. Geride kalan 10 haftada farklı 11'leri sahaya süren Jorge Jesus'un hemen hemen aynı oyunu oynatması da gündem oldu.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    AYNI 11 HİÇ ÇIKMADI!

    Ligdeki 9 maçta 6 galibiyet alan sarı-lacivertliler bunu tam dokuz farklı ilk 11 ile başardı. Temmuzdan bu yana Avrupa dahil 19 farklı maça çıkan ve sıkışık fikstüre rağmen performansını giderek artıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sırrı da ortaya çıktı.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    Tecrübeli çalıştırıcı geldiği ilk günlerde futbolcularla yaptığı toplantılarda ve bire bir görüşmelerde verdiği mesajı hayata geçirerek öğrencilerinde adalet duygusunu sağladı. 'İdeal 11' fikrini ortadan kaldıran Portekizli çalıştırıcı forma için herkesin eşit şansı olduğu bilincini de takıma yerleştirdi.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    29 FUTBOLCU SÜRE ALDI

    Perşembe-hafta sonu fikstür düzeninde Avrupa'ya da önem veren Fenerbahçe'de Jorge Jesus, rotasyonu Avrupa Ligi'nde de sürdürdü. Ligdeki gibi Avrupa'da da farklı 11'ler tercih eden Portekizli çalıştırıcı şimdiye kadar 29 farklı futbolcuya süre verdi.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    DEĞİŞİLMEZLER ALTAY VE SZALAI

    Deneyimli teknik direktörün ilk 11'de değişilmezleri ise Altay Bayındır ile Attila Szalai oldu. İki futbolcu da 19 maçın 18'ine ilk 11'de sahaya çıkarken bu ikiliyi 14 ilk 11 ile Ferdi ve 13 ilk 11 ile Gustavo Henrique izledi. 
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    Jorge Jesus'un ligde vazgeçemediği diğer bir oyuncu ise Enner Valencia oldu. Dokuz maçın yedisine ilk 11'de çıkan Ekvadorlu futbolcu, Jesus'un güveninin boşa olmadığını kanıtladı. 32 yaşındaki golcü sekiz maçta 10 gol kaydetti ve 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    FARKLI FORMASYONLAR 

    Jorge Jesus'un başarısının diğer bir sırrı ise farklı dizilimler oldu. Portekizli çalıştırıcı zaman zaman üçlü savunmayı tercih ederken bazı 11'lerde ise dörtlü savunma kurgusuna döndü. 
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    Portekizli teknik dierktörün farklı formasyonlara rağmen aynı oyun anlayışını sahaya koyabilmesi de antrenmanlarla sağlandı. Sürekli değişen dizilim ve futbolcularla rakiplerin Fenerbahçe'yi çözmesi de zorlaştı.
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    Geldiği ilk günden beri Samandıra'da yoğun mesai harcayan Jorge Jesus, sıkı çalışmalarının meyvelerini topluyor. Portekizli çalıştırıcı antrenmanlarda taktik anlayışını oyuncularına ezberletirken sahaya yerleşim, takımın sahadaki boyu ve karşı pres gibi konulara öncelik veriyor. 
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    RAKİP ANALİZİ

    Deneyimli teknik direktörün rakip analizi de alkış topluyor. Hem lig hem de Avrupa'da rakipleri oyuncularına adeta ezberleten Jesus'un ekibi her rakibe ayrı ayrı hazırlanıyor. 
  • Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

    Karşılaşacağı takımların güçlü ve zayıf yönlerini bulan teknik ekibin analizleri sonrasında Jesus bunların üzerine gidiyor. Rakipler hem oyun hem de futbolcu olarak değerlendirilirken Jesus rakibe göre 11 belirliyor.

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