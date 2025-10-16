Habertürk
        Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti

        Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:05 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:05
        Başkan Saran idmanı takip etti
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Sarı-lacivertlilerde idmanı Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

