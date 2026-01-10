Habertürk
        Fenerbahçe'de Bonzie Colson sakatlandı

        EuroLeague'deki çift maç haftasını Dubai Basketbol mücadelesiyle kapatan Fenerbahçe Beko'ya Bonzie Colson'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Dubai maçında sakatlanan ABD'li forvetin tendonunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

        Giriş: 10.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:46
        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynanan Dubai Basketbol maçında sakatlanan Bonzie Colson'ın tendonunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun perşembe günü oynanan Dubai Basketbol maçında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşadığı bildirildi.

        Açıklamada, Colson'ın kontrollerinde sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

